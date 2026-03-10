  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer

Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
;
5
ID: 34865
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yitzhak Sadeh, 6 Navve building

À propos du complexe

Un véritable paradis au 23e étage, face à la mer ! Appartement 5 pièces, aile nord-ouest, lumineux et abrité du soleil direct, balcon de 18 mètres avec vue imprenable sur la mer, 2 places de parking souterrain, cave, gardien, hall d'entrée élégant, sécurité 24h/24 et 7j/7, salle de sport, chambre d'amis, immense jardin paysager. Idéal pour ceux qui rêvent de vivre au rythme de la mer !

Bat Yam, Israël
