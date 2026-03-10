Quartier résidentiel Tres bonne affaire

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
$511,005
10
ID: 34761
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Exodus

À propos du complexe

beau 4 pieces dans petit immeuble au centre dans le quartier neve adarim, 3e etage sur 5, terrasse soucca, a ne pas rater

