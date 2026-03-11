  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem

Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
;
5
Laisser une demande
ID: 34122
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shalom Yehuda, 3

À propos du complexe

Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation. Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, avec 2 ascenseurs, parking souterrain et caves. Avec un magnifique parc comprenant aire de jeux pour enfants ainsi que différents commerces a proximité situe dans un centre commercial, situe au coeur de Talpiot, proche d’axes routiers, le tramway étant à 15 minute à pied de Baka. Ce projet proposera des appartements de 2 à 5 pièces, rez de jardin, mini penthouses et penthouses. Livrable en dec 2026 3 p 77m2 et 8,4m2 terrasse 3 p 81m2 et entre 8 et 12m2 de terrasse 3 p 87m2 et 10 m2 de terrasse 4 p 105m2 et entre 12 et 18m2 4 p 98m2 et terrasse entre 10 et 13m2 4 p102m2 et terrasse entre 10 et 13m2 5 p 122m2 et terrasse entre 13 et 16m2 Les prix démarrent à 2.775.000 sh et chaque appartement est livré avec cave et parking 4 pieces de 105m2 avec terrasse de 13m2, parking et cave a partir du 1er etage Prix a partir de 3.754.000 sh Penthouse de 4 pièces de 140m2 avec belle terrasse d 33m2. Mini penthouse de 4 pièces de 136m2 avec magnifique terrasse de 118m2 Modalité de paiement : 15% à la signature 15% tous les 5 mois 15% à la remise des clefs (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% HT)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,73M
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Quartier résidentiel Holyland golden heights
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$931,095
Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Tres bel appartement de 4 pieces situe dans le quartier "Le Park " plutot francophone . Vue sur le parc. ce nouveau quartier a tous les avantages : ecoles, parc, centre commercial..... tres grande terrasse de 28 m2 . etage eleve apercu mer. 2 salles de bain. 1 parking 4 ascenseurs
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiriat Hayovel Jérusalem Centre commercial à proximité du projet, a 300m du tramway. 2 ascenseurs, 3 jardins d’enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement Livrable en Mars 2028 2 pièces 54m2 avec terras…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller