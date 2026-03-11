  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
10
ID: 34467
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Khovevei Zion

À propos du complexe

Hovevei Tsion, rue résidentielle à 2 pas de la plage 3 pièces rénové avec séjour spacieux, cuisine entièrement équipée et balcon très agréable 80m2 Balcon 2 salles de douches 2e étage Ascenseur Parking 5.800.000 Nis

Tel-Aviv, Israël
