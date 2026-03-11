Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Penthouse 5 pièces 167m2 avec 44m2 terrasse, 17eme Bayit Vegan Jérusalem
En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d’un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Située à la limite de Bet Veigan/Kyriat Yovel .
Endroit idéal en termes de commodités et de connectivité ! Avec de nombreux restaurants, commerces, il offre une vie urbaine animée. De plus, la proximité du tramway menant rapidement au train pour Tel Aviv et à la gare centrale de bus pour toutes les villes d’Israël est un avantage non négligeable pour vos déplacements. C’est un emplacement exceptionnel pour une vie pratique et dynamique. Idéal pour ceux qui recherchent une vie religieuse active à proximité de synagogues et d’écoles.
Construit sur un seul étage ce logement de 5 pièces avec salon et salle à manger de 167m2 et 44m2 de terrasse ouverte de tous côtés sur une vue splendide, comprend 4 chambres dont une parentale, avec 2 parkings et une cave. Il est également climatisé, avec chauffage au sol, interphone vidéo, vide-ordures sur le palier, doud chemesh, volets électriques mais aussi manuels pour le Shabbat, sécurisé par une porte blindée et un système de détecteur d’incendie…
Prix : 6.500.000sh
(Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% hors taxe
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour