  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem

Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
;
8
Laisser une demande
ID: 34145
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

À propos du complexe

Penthouse 5 pièces 167m2 avec 44m2 terrasse, 17eme Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d’un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Située à la limite de Bet Veigan/Kyriat Yovel . Endroit idéal en termes de commodités et de connectivité ! Avec de nombreux restaurants, commerces, il offre une vie urbaine animée. De plus, la proximité du tramway menant rapidement au train pour Tel Aviv et à la gare centrale de bus pour toutes les villes d’Israël est un avantage non négligeable pour vos déplacements. C’est un emplacement exceptionnel pour une vie pratique et dynamique. Idéal pour ceux qui recherchent une vie religieuse active à proximité de synagogues et d’écoles. Construit sur un seul étage ce logement de 5 pièces avec salon et salle à manger de 167m2 et 44m2 de terrasse ouverte de tous côtés sur une vue splendide, comprend 4 chambres dont une parentale, avec 2 parkings et une cave. Il est également climatisé, avec chauffage au sol, interphone vidéo, vide-ordures sur le palier, doud chemesh, volets électriques mais aussi manuels pour le Shabbat, sécurisé par une porte blindée et un système de détecteur d’incendie… Prix : 6.500.000sh (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% hors taxe

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Quartier résidentiel Un 4 pieces recent quartier barnea très bon état
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Afficher tout Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Centre-ville de HaNevi'im. Immeuble boutique idéal pour investissement (loué 10 000 shekels) ou pour y vivre. 3 pièces, 70 m², 3e étage avec ascenseur, balcon soucca de 10 m². Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
3 pieces bon Investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
À vendre, un appartement 3 pièces rénové et lumineux, idéalement situé en troisième ligne mer, dans un immeuble rénové. Le bien est très bien entretenu, parfait pour investissement ou résidence. Caractéristiques du bien : Surface construite : 72 m² Balcon soleil : 10 m² Situé au 2ᵉ étage av…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller