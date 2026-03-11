Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Appartement 3,5 pièces à vendre – 122 m² + balcon
Rare opportunité dans le quartier résidentiel très recherché de Dalet à Ashdod.
Un appartement spacieux, lumineux et parfaitement situé, offrant un excellent potentiel de valorisation.
Description :
Superficie généreuse de 122 m²
Entrée sur un grand séjour avec balcon donnant sur un parc au calme
Cuisine fonctionnelle avec buanderie
Deux grandes chambres, chacune avec deux fenêtres
Mamad (pièce sécurisée)
Deux ascenseurs
Parking
Rafraîchissement à prévoir, idéal pour personnalisation ou investissement
Emplacement premium :
Proximité immédiate des commerces, écoles, synagogues et transports
À quelques minutes à pied de la plage
Environnement résidentiel calme et recherché
Atout majeur :
Les appartements similaires dans la résidence, après rénovation, sont proposés à 2 300 000 ₪.
Prix de vente exceptionnel : 1 690 000 ₪.
Conclusion :
Rapport qualité-prix exceptionnel, fort potentiel et localisation idéale.
La meilleure affaire immobilière du moment à Ashdod.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour