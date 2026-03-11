  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre

Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre

Ashdod, Israël
depuis
$548,625
;
5
ID: 34079
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Appartement 3,5 pièces à vendre – 122 m² + balcon Rare opportunité dans le quartier résidentiel très recherché de Dalet à Ashdod. Un appartement spacieux, lumineux et parfaitement situé, offrant un excellent potentiel de valorisation. Description : Superficie généreuse de 122 m² Entrée sur un grand séjour avec balcon donnant sur un parc au calme Cuisine fonctionnelle avec buanderie Deux grandes chambres, chacune avec deux fenêtres Mamad (pièce sécurisée) Deux ascenseurs Parking Rafraîchissement à prévoir, idéal pour personnalisation ou investissement Emplacement premium : Proximité immédiate des commerces, écoles, synagogues et transports À quelques minutes à pied de la plage Environnement résidentiel calme et recherché Atout majeur : Les appartements similaires dans la résidence, après rénovation, sont proposés à 2 300 000 ₪. Prix de vente exceptionnel : 1 690 000 ₪. Conclusion : Rapport qualité-prix exceptionnel, fort potentiel et localisation idéale. La meilleure affaire immobilière du moment à Ashdod.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

