  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !

Quartier résidentiel A ne pas manquer !

Ashdod, Israël
depuis
$1,11M
12
ID: 34713
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaShvatim

À propos du complexe

Magnifique appartement 5 pièces a vendre a Ashdod dans un résidence très prisée a "Youd Bet", Ensoleillé orienté sud avec une vue dégagée. Une cave et un parking privé sous terrain viennent compléter ce bien d'exception

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
