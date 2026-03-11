Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À seulement 200 mètres de la mer
Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme.
À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek,
Points forts du projet
Seulement 58 unités – intimité et exclusivité
Permis de construire obtenu
Livraison prévue dans 60 mois
Garantie bancaire – Banque Discount
Construction dirigée par Yaron Tivat, expert reconnu du secteur
Patio intérieur paysager de 200 m² conçu par un architecte paysagiste de renom
Façade en béton brut et finitions haut de gamme
Hall d’entrée design avec 4 ascenseurs panoramiques donnant sur le patio
Exemples d’appartements disponibles
75 m² + 15 m² de terrasse, vue mer
à partir de 7 500 000 ₪
69,5 m² + 12,5 m² de terrasse à partir de 6 900 000 ₪ 54 m² + 7 m² de terrasse, vue mer
à partir de 5 300 000 ₪
99 m² + 14 m² de terrasse, vue mer
à partir de 10 600 000 ₪
96 m² + 44 m² de terrasse à partir de 13 000 000 ₪
Nombreux autres appartements jusqu’à 123m² + 40m² de terrasse
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
