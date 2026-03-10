  1. Realting.com
Quartier résidentiel Spacieux

Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
;
4
ID: 34875
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Keren HaYesod, 27

À propos du complexe

Quartier Rehavia, emplacement central. 4 pièces 100 mètres carrés, appartement avec beaucoup de potentiel, très spacieux, 4 directions, balcon, soucca et parking.

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
