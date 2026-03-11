  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces à ashdod à un prix imbattable

Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces à ashdod à un prix imbattable

Ashdod, Israël
depuis
$561,165
5
ID: 34573
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Zalman Aran, 13

À propos du complexe

Stop Affaire : appartement 4 pièces à Ashdod à un prix imbattable. En plein cœur du quartier "Dalet", immeuble avec ascenseur, à proximité de tout... Déjà loué à 4200 shekels (rentabilité 3,75 %). Tout autour il y a des immeubles qui ont été rénovés en "Tama 38" : rajout d'une terrasse, d'une pièce, et ravalement et modernisation complets. Et dans ce cas l'appartement existant pourra devenir un 5 pièces avec terrasse, dans un immeuble de standing tout en marbre !!!!

Ashdod, Israël
