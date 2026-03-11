Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BAT YAM - Dans un emplacement idéal, à seulement 100 mètres de la plage et de la promenade très prisée de la ville !
Situé dans une petite rue calme – rue Jabotinsky
Bel immeuble bien entretenu avec digicode et abri
Appartement de 2,5 pièces d’environ 65 m²
1er étage sur 7 avec ascenseur
Appartement rénové et agréable, très lumineux et calme !
Emplacement fantastique : à environ 50 mètres du tramway léger et à 100 mètres du front de mer !
L’appartement est loué et convient aussi bien pour y habiter que pour un investissement !
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
