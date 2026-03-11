  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$573,705
;
9
Laisser une demande
ID: 34470
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Kokis

À propos du complexe

BAT YAM - Dans un emplacement idéal, à seulement 100 mètres de la plage et de la promenade très prisée de la ville ! Situé dans une petite rue calme – rue Jabotinsky Bel immeuble bien entretenu avec digicode et abri Appartement de 2,5 pièces d’environ 65 m² 1er étage sur 7 avec ascenseur Appartement rénové et agréable, très lumineux et calme ! Emplacement fantastique : à environ 50 mètres du tramway léger et à 100 mètres du front de mer ! L’appartement est loué et convient aussi bien pour y habiter que pour un investissement !

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Penthouse near baka
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,71M
Quartier résidentiel Stop affaire en bord de mer à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$391,875
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,07M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$573,705
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Dans un immeuble neuf avec ascenseur et ascenseur de Shabbat, appartement de 5 pièces très lumineux au 3ᵉ étage. L’appartement comprend 4 chambres, un grand salon spacieux ouvrant sur un agréable balcon avec vue dégagée, ainsi que deux balcons souccah d’environ 10 m² chacun. L’appartement …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier Rehavia, emplacement central. 4 pièces 100 mètres carrés, appartement avec beaucoup de potentiel, très spacieux, 4 directions, balcon, soucca et parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,85M
À Vendre : Superbe Appartement 5 Pièces en Duplex à la Marina d'Ashdod Haut Standing - À 2 Minutes de la Plage Nous vous proposons ce magnifique appartement de 5 pièces en duplex, situé dans l'un des quartiers les plus prisés d'Ashdod, à deux pas de la plage et de la Marina. Idéalement situ…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller