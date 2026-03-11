Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon

  1. Realting.com
depuis
$16,30M
12
ID: 34071
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yirmiyahu, 25

À propos du complexe

Penthouse-villa d’exception bénéficiant d’un emplacement privilégié surplombant le parc Yarkon, avec des vues panoramiques dégagées sur le parc, la mer Méditerranée et le paysage urbain. Idéalement situé au cœur du très recherché quartier du Vieux Nord de Tel-Aviv, le bien offre un accès à pied au port de Tel-Aviv, à la plage, ainsi qu’à de nombreux cafés, restaurants et boutiques — le tout dans un environnement urbain verdoyant, calme et raffiné. Il s’agit d’une résidence rare à l’échelle urbaine, alliant intimité, volumes généreux et conception architecturale soignée. Le penthouse développe environ 380 m² répartis sur les cinquième et sixième étages et dispose d’un accès direct par ascenseur sécurisé et codé. L’agencement intérieur comprend cinq chambres, dont une vaste suite parentale, deux grands salons, trois cuisines entièrement équipées et deux pièces sécurisées (mamad). Les espaces de vie se distinguent par de hauts plafonds, un escalier suspendu, de larges verrières zénithales, quatre entrées indépendantes et un concept architectural offrant la sensation d’une villa privée suspendue au-dessus de la ville. La propriété dispose de trois terrasses totalisant environ 90 m², prolongeant les espaces de vie et créant une connexion naturelle et harmonieuse entre l’intérieur et l’extérieur. Elle comprend également trois places de stationnement standard et un espace de rangement privé. Une opportunité rare d’acquérir une résidence de prestige à la présence affirmée, dans l’un des emplacements les plus recherchés et qualitatifs de Tel-Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
