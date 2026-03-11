Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique -jérusalem-5 pièces-neuf

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Somptueux penthouse de 170m2 et 44 m2 de terrace ,au 17eme étage d'un immeuble moderne et prestigieux à la limite entre Bet Veigan et Kyriat hayovel, un emplacement stratégique à 2 pas de tout
ce bien d’exception, vous séduira par ses volumes, sa lumière naturelle et sa vue panoramique. Il comprend 5 pièces, dont une suite parentale spacieuse
Une terrasse souccah de 44m2
L'immeuble propose un lobby élégant, 4 ascenseurs dont 3 ascenseurs de shabbat , 2 places de parking et une cave.
Quartier pratique: commerces, écoles, tramway
Une opportunité rare d'allier standing, confort et emplacement de choix à Jérusalem
(Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% hors TVA)
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour