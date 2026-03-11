  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique -jérusalem-5 pièces-neuf

Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique -jérusalem-5 pièces-neuf

Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
;
9
Laisser une demande
ID: 34143
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Somptueux penthouse de 170m2 et 44 m2 de terrace ,au 17eme étage d'un immeuble moderne et prestigieux à la limite entre Bet Veigan et Kyriat hayovel, un emplacement stratégique à 2 pas de tout ce bien d’exception, vous séduira par ses volumes, sa lumière naturelle et sa vue panoramique. Il comprend 5 pièces, dont une suite parentale spacieuse Une terrasse souccah de 44m2 L'immeuble propose un lobby élégant, 4 ascenseurs dont 3 ascenseurs de shabbat , 2 places de parking et une cave. Quartier pratique: commerces, écoles, tramway Une opportunité rare d'allier standing, confort et emplacement de choix à Jérusalem (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% hors TVA)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Netivot, Israël
depuis
$395,010
Quartier résidentiel Penthouse d’exception – esprit bauhaus | ajami, jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Bon emplacement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique -jérusalem-5 pièces-neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$321,338
appartement 2 pieces avec tres belle vue mer, a 50 metres du bord de palge, mamad, parking et cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,58M
Ce penthouse représente le summum du luxe à Tel Aviv, offrant un mélange harmonieux de design sophistiqué et d'emplacement privilégié. Niché dans une rue calme près de Kikar HaMedina, cette résidence offre un accès facile à des cafés animés, des jardins d'enfants et écoles de premier rang, d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller