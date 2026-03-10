Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage

  1. Realting.com
  Israël
  Bat Yam
ID: 34906
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

À vendre en exclusivité – Appartement moderne à Bat Yam À seulement 2 minutes du tramway et 500 mètres de la plage, cet appartement lumineux et rénové bénéficie d’un emplacement exceptionnel, à proximité du boulevard de l’Indépendance, de ses espaces verts et de ses services. Détails du bien Superficie intérieure : 116 m² Balcon ensoleillé : 12 m² Chambre sécurisée (Mamad) Parking souterrain inscrit au cadastre Appartement très lumineux Exposition ouest / nord – bien aéré Immeuble équipé de 3 ascenseurs Emplacement idéal 500 mètres de la plage Accès direct au tramway (ligne rouge) À proximité du boulevard de l’Indépendance et de son parc Proche des transports en commun À quelques pas des commerces, supermarchés, restaurants et cafés

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !
Ashdod, Israël
depuis
$1,13M
Ashdod, Israël
depuis
$1,13M
À vendre – Appartement 5 pièces dans une résidence neuve, rue Hadekel, face à la mer Situé dans une résidence récente et sécurisée avec gardien, cet appartement spacieux de 5 pièces offre un cadre de vie idéal face à la mer. L'appartement est neuf, lumineux et bien agencé. Il comprend un m…
Agence
Immobilier.co.il
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Maison privée de style marocain dans un bâtiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,00M
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,00M
Cette propriété exceptionnelle est un mélange unique d'histoire, de luxe et de design culturel. Nichée dans un bâtiment ottoman vieux de plusieurs siècles, au cœur de la vieille ville de Jaffa, elle a été transformée en une résidence privée de style marocain, alliant magnifiquement charme et…
Agence
Immobilier.co.il
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Raanana, Israël
depuis
$906,015
Très lumineux 3 pièces au centre de Raanana, avec terrasse de 15 m², jolie cuisine, parking et débarras. Un produit rare à cet emplacement, idéal pour un investissement. Un bien investi à voir rapidement
Agence
Immobilier.co.il
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
