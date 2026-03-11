  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Tres rare . tel aviv yaffo. residence haut de gamme avec piscine.

Tel-Aviv, Israël
$1,38M
5
ID: 34182
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Louis Pasteur, 1

À propos du complexe

Niche au coeur d une residence verdoyante avec piscine d eau de mer .un appartement de 2 pieces avec vue sur mer. demande a etre rafraichi . La residence est magnifique juste derriere le port de Yaffo.Piscine d eau de mer . Spa. tres grande cave. 1 parking. Mamad inclus

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
