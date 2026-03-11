  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces 112m2 - bayit vegan, jérusalem

Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces 112m2 - bayit vegan, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
;
6
ID: 34147
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaHida, 21

À propos du complexe

Appartement neuf de 3 pièces 112m2 - Bayit Vegan, Jérusalem Au 3eme etage, immeuble neuf Terrasse 8m2 soucca Séjour, salle à manger, 1 cuisine 3 chambres, 2 salles de bains, 2 wc Climatisation, doud shemech, Porte blindée, ascenseur, parking Prix: 3.900.000sh (commission d’agence 2% hors taxes) Pour plus de renseignements, photos ou organiser une visite, Appelez nous sans attendre

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

