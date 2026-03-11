  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192

Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
;
5
Laisser une demande
ID: 34708
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

À propos du complexe

Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité supérieure, salles de bains entièrement équipées, portes intérieures premium et système électrique avancé compatible maison intelligente.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$937,365
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m2, kyiriat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Super affaire ! un appartement de 4 pièces spacieux avec terrasse, ascenseur et parking à l'entrée du quartier prisé haotsar de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$529,815
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rare a jerusalem
Quartier résidentiel Rare a jerusalem
Quartier résidentiel Rare a jerusalem
Quartier résidentiel Rare a jerusalem
Quartier résidentiel Rare a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Rare a jerusalem
Quartier résidentiel Rare a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
À vendre – Armon Hanatsiv, rue Eliyahou Hakim Charmante maison familiale avec jardin et dépendance Dans le quartier recherché d’Armon Hanatsiv, découvrez cette agréable maison en dou mishpahti d’environ 140 m², répartie sur deux niveaux et offrant un cadre de vie lumineux et fonctionnel. ???…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Ville côtière en plein essor, Natanya séduit par son cadre de vie entre plages, promenades et vie urbaine animée. Rue Jerusalem, à seulement 2 minutes des plages, cet appartement anciennement 5 pièces transformé en 4 pièces offre de très beaux volumes sur 130 m². Situé au 7ᵉ étage, il béné…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
Appartement 5 pièces - 166m2 – Givat Shaoul Jérusalem Balcon 12 m2 – (soucca 4m2), 5eme étage Séjour- salle à manger, cuisine 4 Chambres (mamad) 3 s.bains, 3 wc Volets, climatisation, doud chemech, radiateurs, chauffe-eau gaz Porte blindée, 1 parking, 1 cave, ascenseur, accès handicape P…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller