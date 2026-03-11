  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv

Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
;
4
Laisser une demande
ID: 34653
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaNagarim, 21

À propos du complexe

À Vendre – Appartement 2 Pièces d’Exception à Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 | Résidence signée Gidi Bar Orian Situé dans l’un des immeubles les plus recherchés de Tel Aviv, à la frontière de Neve Tsedek et au cœur du quartier dynamique de Florentin, cet appartement 2 pièces offre un cadre de vie élégant et raffiné, au sein d’un projet architectural haut de gamme. Détails du bien : - Superficie intérieure : 48 m² - Terrasse : 10 m² - Étage : 5 sur 13 - Orientation : Sud-Est, très lumineux avec vue dégagée - 1 chambre confortable - Séjour avec cuisine ouverte - Salle de bain moderne - Mamad (espace sécurisé) - Parking privé - Cave Prestations de la résidence : - Gardien 24/7 - Salle de sport - Piscine extérieure dans l’immeuble Prix : 3 560 000 ILS Prix au m² : 67 300 ILS/m² (calcul basé sur 52 m², incluant 50 % de la terrasse) Emplacement de choix : À la croisée de Florentin et Neve Tsedek, à deux pas du parc Hamesila, des galeries d’art, cafés, restaurants, et à proximité immédiate de la mer. Opportunité rare – convient parfaitement pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement de standing. Nous parlons français, anglais et hébreu. Premium Real Estate License Number : 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram
Jérusalem, Israël
depuis
$962,445
Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !
Hadera, Israël
depuis
$1,27M
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Afficher tout Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
affaire exceptionnelle a saisir!! dans le nouveau quartier de agamim. dans un petit immeuble de 5 etages, rdj 4 pieces de 100 m2 habitable + 50m2 de jardin. cuisine americaine, electricite ia, Master bedroom avec salle d'eau et dressing, air conditionne centralise, parking. entree immediate.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,53M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$783,750
Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m2 - Bayit Vegan Jérusalem Au 2eme etage, exposition est-ouest Séjour, salle à manger, cuisine 2 chambres, 1 douche, 2 wc Climatisation, doud shemech, grillages, porte blindée 1 parking, Rénové il y a 2 ans Prix : 2.500.000sh (Ce prix n’inclut pas…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller