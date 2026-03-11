  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin

Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin

Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
;
4
Laisser une demande
ID: 34131
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

À propos du complexe

Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livrable décembre 2029 Modalité de paiement Ce projet est accompagné par la Banque Leumi 20% 80% ou en plusieurs fois 2 pièces de 53 à 69m2 avec 9m2 de terrasse, à partir du 28ème étage, vue sur le parc côté sud avec une cave mais pas de parking - Prix à partir de 2.400.000 sh 2.5 pièces 69m2 et 12m2 terrasse Prix : 3.000.000 sh 3 pièces 80m2 et 11m2 terrasse avec cave et parking, à partir du 22ème étage, exposition : Nord/Ouest Prix à partir de 3.500.000 sh 5 pièces 120m2 et 11m2 terrasse, avec 2 parkings et une cave, 9eme etage - Prix à partir de 4.500.000 sh 5 pièces 135m2, 2 terrasses de 18m2 et 12m2, 3 salles de bains avec toilettes, 11eme etage – Prix à partir de 5.000.000 sh Ces prix peuvent être sujet a variation et n’incluent pas notre commission d’agence qui est de 2% H.Taxes Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, appellez nous Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,88M
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Nahariya, Israël
depuis
$583,110
Quartier résidentiel Terrasse soucca
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
Quartier résidentiel Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$749,265
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$689,700
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Afficher tout Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,32M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Belle appartement
Quartier résidentiel Belle appartement
Quartier résidentiel Belle appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,100
Un appartement propre, bien rangé et agréable
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Raanana, Israël
depuis
$2,727
Centre ville . Immeuble neuf . 4 pieces jamais habite. 5e etage. lumineux. parking. disponible a partir de juin 2026
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller