  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192

Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
;
5
Laisser une demande
ID: 34709
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

À propos du complexe

Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité supérieure, salles de bains entièrement équipées, portes intérieures premium et système électrique avancé compatible maison intelligente.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,39M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$3,76M
Quartier résidentiel Place de parking a louer en centre ville -agrippas
Jérusalem, Israël
depuis
$172
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$2,48M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Jérusalem, Israël
depuis
$2,665
Dans le quartier dynamique de Talpiot, au cœur du centre d’affaires de Jérusalem, découvrez des bureaux modernes de 180 m², répartis en 7 espaces de travail indépendants ainsi qu’une grande salle de réunion. Situés au 1er étage avec ascenseur, ces locaux bénéficient également d’un balcon pri…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$385,605
Un 3 pieces en plein centre ville
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Dans une petite rue proche de Bograshov/ Frishman et de là plage dans un immeuble neuf, appartement de 3.5 pièces de surface habitable de 85 m² avec un joli balcon sur la rue appartement avec Mamad, deux chambres à coucher et une demi chambre en plus (bureau, chambre d’enfant) joli séjour et…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller