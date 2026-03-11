  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m2, kyiriat hayovel, jérusalem

Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m2, kyiriat hayovel, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
2
ID: 34139
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Appartement de 4 pièces 80m2, Kyiriat Hayovel, Jérusalem 10eme etage, travaux à prévoir Séjour, salle à manger, 1 cuisine 3 chambres, 1 salle de bains, 1 douche, 2 wc Climatisation salon, doud shemech, ballon eau chaude, radiateurs, volets roulants Porte blindée, ascenseur Prix: 2.300.000sh

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
