  4. Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple

Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple

Jérusalem, Israël
depuis
$1,411
5
ID: 34041
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

À propos du complexe

Trés beau deux pièces bien agencé Toilettes et salle de bain séparés Terrasse extérieure appartement entièrement rénové installations modernes et neuves.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
