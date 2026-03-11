  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable

Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable

Ashdod, Israël
depuis
$1,47M
;
6
ID: 34710
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Kinneret

À propos du complexe

Sublime appartement dans un immeuble neuf, 5 pièces transformé en 4, à "Youd Alef" rue Kineret. Vue mer imprenable, ensoleillé, prestations de haut standing. Pas sérieux s'abstenir.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

