  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf

Tel-Aviv, Israël
$1,07M
7
ID: 34607
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shtulim, 62

À propos du complexe

Dans le fameux projet Park Tlv. appartement de 4 pièces dans un immeuble neuf, 100 m2 avec terrasse 3 chambres à coucher + grand séjour 2 salles de bains 17 eme étage avec 2 salles de bains, VUE SUBLIME 3 ascenseurs parking A NE PAS MANQUER, Excellent investissement.

Tel-Aviv, Israël
