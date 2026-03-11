  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram

Jérusalem, Israël
depuis
$962,445
;
3
ID: 34352
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Kiryat Moshe, 13

À propos du complexe

A Kiryat Moché, entrée de la ville, tout près de la station de tramway, grand 3P lumineux avec une trimple exposition et deux balcons. Prix négociable, Libre de suite !

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

