Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,38M
;
4
ID: 34130
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Mutsafi, 6

À propos du complexe

Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029 3 pièces 80m2 avec terrasse de 10m2 3 pièces 85m2 avec terrasse 10m2 3,5 pièces 86m2 avec terrasse 10m2 Avec cave et parking Prix à partir de 3.400.000sh Au-dessus des commerces il y a des appartements de 3, 4 et 5 pièces 4 pièces 97m2 avec 12m2 de terrasse avec cave et 2parkings Prix à partir de 4.100.00sh 5 pièces 120m2 avec terrasse de 11m2 Prix selon les étages ,á partir de 4.857.000sh avec cave et 2 parkings 5 pièces avec 2 parkings et une cave 118m2 et 120m2 de terrasse Prix 6.200.000sh Penthouse 6 pièces 133m2 avec belle terrasse de 133m2, possibilité de faire une piscine 6 pièces 156m2 avec belle terrasse de 130m2 possibilité de faire une piscine Prix 12.000.000 sh Mode de paiement :2 20% -80% 15% à la signature, les solde à diviser en plusieurs fois Note : les prix peuvent être sujet a variation (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% H.taxes) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite,

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
