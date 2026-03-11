Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan
Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport…
Livrable Mai 2029
3 pièces 80m2 avec terrasse de 10m2
3 pièces 85m2 avec terrasse 10m2
3,5 pièces 86m2 avec terrasse 10m2
Avec cave et parking
Prix à partir de 3.400.000sh
Au-dessus des commerces il y a des appartements de 3, 4 et 5 pièces
4 pièces 97m2 avec 12m2 de terrasse avec cave et 2parkings
Prix à partir de 4.100.00sh
5 pièces 120m2 avec terrasse de 11m2
Prix selon les étages ,á partir de 4.857.000sh avec cave et 2 parkings
5 pièces avec 2 parkings et une cave 118m2 et 120m2 de terrasse
Prix 6.200.000sh
Penthouse 6 pièces 133m2 avec belle terrasse de 133m2, possibilité de faire une piscine
6 pièces 156m2 avec belle terrasse de 130m2 possibilité de faire une piscine
Prix 12.000.000 sh
Mode de paiement :2
20% -80%
15% à la signature, les solde à diviser en plusieurs fois
Note : les prix peuvent être sujet a variation
(Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% H.taxes)
Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite,
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour