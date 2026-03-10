Quartier résidentiel Villa privée de luxe à vendre – neve hof, rishon lezion

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre : villa privée haut de gamme située dans le quartier recherché de Neve Hof, à Rishon LeZion.
Emplacement idéal : rue HaIgeret, rue calme et très recherchée, à proximité de la mer.
La propriété bénéficie d’un immense jardin entourant toute la villa, offrant une intimité totale et une atmosphère paisible.
Située dans un quartier résidentiel de qualité, particulièrement adapté aux familles.
Le bien est actuellement loué avec des locataires prêts à rester, ce qui permet de bénéficier immédiatement d’un rendement locatif.
Caractéristiques du bien :
Terrain de 587 m²
Environ 350 m² construits
9 pièces spacieuses
Répartie sur 3 étages + sous-sol
Convient aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
