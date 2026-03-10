Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania

  1. Realting.com
Netanya, Israël
depuis
$1,10M
5
ID: 34797
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

À propos du complexe

À VENDRE – PENTHOUSE À NETANYA Magnifique penthouse situé au cœur de Netanya, à seulement 5 minutes à pied du Kikar et de la plage. Superficie : 175 m² 5 pièces 4 Toilettes 3 Salles de bain Balcon + grande terrasse Suite parentale Mamad (pièce sécurisée) 2 places de parking 8ème étage Appartement lumineux, spacieux et idéalement situé. Rita : 0545464082

Netanya, Israël
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme
Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme
Hadera, Israël
depuis
$4,076
BZH Cottage spacieux et parfaitement aménagé, idéal pour une famille à la recherche d’une qualité de vie élevée, de confort et d’intimité. Caractéristiques du bien : • 5 pièces • 185 m² habitables • Jardin paysagé avec coin barbecue • Piscine 3×5 avec système de chauffage au gaz • Portails…
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,05M
Nouveauté en vente exclusive ! 9, rue Professor Shor Dans un nouveau programme immobilier signé Adam Shuster Spacieux appartement de 4 pièces Surface habitable de 98 m² + terrasse ensoleillée de 12 m² ! Au 4ème étage (immeuble avec 2 ascenseurs) L'appartement est très lumineux grâce à ses g…
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,59M
Har-homa, Shlav guimel, Très bel immeuble de qualité, 2 ascenseur dont un shabbat, au 8e étage. Appartement de catalogue, unique, extrêmement bien agencé et avec goût. 173 m2 net sur un seul plateau, 6 pièces, hauteur de plafonds de 3 m, lumineux, 4 orientations, salon cuisine très spacieu…
