Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv

À VENDRE | MAGNIFIQUE 3 PIÈCES | RUE CALME ET PRESTIGIEUSE – À 2 MINUTES DE LA PLAGE, TEL AVIV
Situé dans une rue calme et prestigieuse à seulement 2 minutes à pied du Royal Beach, ce superbe appartement de 3 pièces est un véritable bijou. Niché au 1er étage surélevé d’un immeuble magnifiquement préservé et entièrement rénové, il offre de superbes plafonds de 3,4 mètres qui inondent l’espace de lumière naturelle et de charme.
Points forts :
• 70 m² habitables + 5 m² de terrasse
• 1er étage très élevé
• 2 chambres (dont une est le Mamad – pièce sécurisée)
• 1 salle de bain avec baignoire
• Plafonds de 3,4 mètres
• Parking souterrain privé robotisé
• Immeuble préservé, entièrement rénové avec finitions haut de gamme
• Rue calme, à deux pas de la plage, des meilleurs restaurants et des boutiques de luxe
• Vendu entièrement meublé avec électroménager moderne
Prix demandé : 6 500 000 ILS
Nous parlons Francais, anglais et hébreux
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour