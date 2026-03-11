  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee

Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee

Bat Yam, Israël
depuis
$752,400
;
9
Laisser une demande
ID: 34471
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Kokis

À propos du complexe

Appartement à rénover 4 pièces 105m²+ balcon 15m² avec vue dégagée Possibilité de transformation en 5 pièces Etage 5 sur 8 avec ascenseur 300 mètres de la mer te 400 mètres du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv en 12 minutes Excellent investissement locatif (valeur locative estimée à 5.000NIS/mois)

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$627,000
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$376,200
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israël
depuis
$752,400
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
À VENDRE – PENTHOUSE UNIQUE OCCUPANT TOUT UN ÉTAGE ???? Situé dans une rue calme proche de Shenkin, entre King George et Yohanan HaSandlar 5 pièces 167 m² intérieurs + 97 m² de terrasses sur le toit Immeuble rénové après TAMA 38 Livraison : Octobre 2025 Conception architecturale haut d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Petit immeuble de 3 propriétaires seulement . Appartement 4 pièces 110m2 + 150m2 de terrasse/ jardin officiel . Beau salon, cuisine ouverte, 3 chambres dont chambre parentale ( mamad ), 2 sdb, Climatisation, 3 orientations . + 3 unités indépendantes loué 10.000sh, avec la possibilité de les …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Super appartement neuf
Quartier résidentiel Super appartement neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$808,830
Appartement neuf de 3 pièces, construit par un entrepreneur, à Kiryat Yovel. Balcon avec soucca Lumineux Quartier calme Parking privé Proche des commerces et des synagogues
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller