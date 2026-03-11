  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a &quot;ashdod park&quot;

Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"

Ashdod, Israël
depuis
$971,850
;
6
Laisser une demande
ID: 34095
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Jabotinsky, 47 by hgdwl

À propos du complexe

Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avant la livraison, sans indexations ni interêts

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Ascalon, Israël
depuis
$862,125
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,43M
Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,01M
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral.
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$971,850
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Très beau projet neuf au coeur de Bat yam, à environ 15 minutes a pied de la mer et proche de la ligne de tramway qui mène à Tel Aviv. Prestations de haut standing Du 2 pièces au penthouse à partir de 1 900 000sh TOUS LES APPARTEMENTS SONT VENDUS AVEC UN PARKING
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
À vendre, un appartement 3 pièces rénové et lumineux, idéalement situé en troisième ligne mer, dans un immeuble rénové. Le bien est très bien entretenu, parfait pour investissement ou résidence. Caractéristiques du bien : Surface construite : 72 m² Balcon soleil : 10 m² Situé au 2ᵉ étage av…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,71M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller