  4. Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod

Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$893,475
6
ID: 34568
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Moshe Ibn Ezra, 11

À propos du complexe

Appartement a vendre rénové a Ashdod de 154 m2 avec cave situé a "HE" a proximité de commerces, écoles, synagogues, bus

Ashdod, Israël
