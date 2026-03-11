  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage

Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage

Tel-Aviv, Israël
$1,16M
ID: 34554
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 252

À propos du complexe

Appartement 2.5 pièces, 72m² au 3ème étage avec mamak Immeuble ayant bénéficié d'une rénovation Tama 38 de qualité en 2020 Au calme, triple orientation E/N/S A 300 mètres de la plage

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$940,187
Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques, (certifiés Green Building). Des appartements spacieux et modernes y offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités. Le projet repose sur d…
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$805,695
Projet résidentiel, situé au coeur de yaffo, dont l'emplacement stratégique,le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laqu…
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
À VENDRE – LE PENTHOUSE DU ROI AU CŒUR DE TEL-AVIV Idéal comme investissement ou pied-à-terre. Seulement ₪62 658/m² !!! À quelques pas du Shuk HaCarmel, de Shenkin, du boulevard Rothschild et à seulement 5 minutes de la plage, ce duplex unique se situe dans une rue entièrement rénovée, dan…
