  4. Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.

ID: 34752
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Wolfson

À propos du complexe

Appartement 3 pièces au centre ville dans une immeuble très bien entretenu, au 3e et dernier étage, offrant un cadre de vie calme et agréable. Idéal comme investissement ou résidence principale.

