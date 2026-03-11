Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv
Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim.
Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans.
Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 étages, penthouse), construction verte et matériaux premium (hauts standards de materiaux).
Chaque appartement dispose d’un MAMAD/MAMAK et d’un parking privatif non robotisé.
Vue mer dès le premier étage, rare dans ce secteur.
Architecture boutique, nombre de logements limité, intimité et exclusivité.
Large choix de typologies : rez-de-jardin, 4 pièces, penthouses avec piscine.
Personnalisation complète des plans et finitions pour un appartement sur mesure.
