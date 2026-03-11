  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans

Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
;
5
Laisser une demande
ID: 34430
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 21

À propos du complexe

LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 étages, penthouse), construction verte et matériaux premium (hauts standards de materiaux). Chaque appartement dispose d’un MAMAD/MAMAK et d’un parking privatif non robotisé. Vue mer dès le premier étage, rare dans ce secteur. Architecture boutique, nombre de logements limité, intimité et exclusivité. Large choix de typologies : rez-de-jardin, 4 pièces, penthouses avec piscine. Personnalisation complète des plans et finitions pour un appartement sur mesure.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,48M
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Au centre ville de Raanana a 2mn a pieds de tous les commerces et des commodites. Tres beau 4 pieces. Terrasse a l ouest .parking et cave. Tres lumineux. mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$768,075
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller