  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !

Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,70M
;
9
ID: 34630
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

A vendre – Fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de Tel Aviv ! 5 pièces 4 chambres (dont une chambre sécurisée) 2 salles de bains 3 toilettes Toit-terrasse privé avec possibilité d’installer un jacuzzi 130 m² intérieur + 20 m² de terrasse + 70 m² de rooftop Pas de parking Prix : 15,000,000 NIS Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou une visite en vidéo.

Tel-Aviv, Israël
