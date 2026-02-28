  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rosh Pina
  Quartier résidentiel Un hôtel boutique prestigieux et en activité au cœur de rosh pinna.

Quartier résidentiel Un hôtel boutique prestigieux et en activité au cœur de rosh pinna.

Rosh Pina, Israël
depuis
$7,84M
;
13
ID: 33979
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Sous-district de Safed
  • Ville
    Rosh Pina

À propos du complexe

Villa Tehila est un hôtel boutique galiléen distinctif et entièrement opérationnel, idéalement situé au cœur du village historique de Rosh Pina, l'une des destinations les plus prisées et enchanteresses du nord d'Israël. La propriété combine une expérience d'hospitalité intime et romantique avec un potentiel commercial avéré, dans un cadre pastoral de paysages galiléens, de verdure luxuriante et d'une tranquillité exceptionnelle. L'hôtel s'étend sur environ 978 mètres carrés d'espace construit sur un terrain spacieux d'environ 3 200 mètres carrés. Il comprend 14 suites soigneusement conçues, ainsi qu'un bâtiment central qui constitue le cœur de l'expérience des clients. La disposition et le concept de la propriété sont principalement adaptés aux couples, avec une forte emphase sur l'intimité et un haut standard d'hospitalité boutique. Les espaces publics incluent un lobby accueillant avec une ambiance galiléenne unique, un patio partagé, une piscine chauffée, un jacuzzi et une zone spa, des salles de soins, un pub et un espace club, un restaurant et café-bar, ainsi qu'un parking privé pour les clients. La propriété est proposée entièrement meublée et équipée, comprenant environ 15 salles de bains et 15 toilettes pour les invités. Villa Tehila fonctionne comme un hôtel boutique établi et bien réputé, jouissant d'une excellente réputation et d'une clientèle fidèle. Elle représente une opportunité rare d'acquérir un bien touristique haut de gamme avec une identité distincte, des opérations en cours et une localisation privilégiée dans l'une des régions touristiques les plus désirables et qualitatives d'Israël.

Localisation sur la carte

Rosh Pina, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

