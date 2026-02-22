  1. Realting.com
Quartier résidentiel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

Herzliya, Israël
depuis
$2,66M
;
3
ID: 33479
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya

À propos du complexe

super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka . 560 m2 .terrain prive tres bien situe , proche de Raanana , des ecoles , synagogues , commerces possibilite de construire 2 cottages ou une grande villa ne laissez pas passer cette opportunite et appelez moi

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Quartier résidentiel 2 pièces nouvel immeuble luxueux centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$2,006
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,724
Quartier résidentiel Propriété d'exception à old jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,51M
Vous regardez
Quartier résidentiel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Israël
depuis
$2,66M
Autres complexes
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
Duplex de standing dans le Vieux Nord ! Dans un emplacement idéal dans le Vieux Nord, à l’extrémité nord de la rue Sokolov, à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports en commun – magnifique duplex de 4 pièces à vendre ! 100 m² habitables + grande terrasse ensol…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$2,63M
RAANANA - Quartier Neve Zemer, PROJET DE GRANDE QUALITE Un nouveau projet dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana ! Dans projet haut de gamme de 2 immeubles de 5 et 7 étages DUPLEX 6 pièces 161m² + 2 terrasses de 56 et 40m², étages 6 et 7 , 2 parking et 1 cave : Projet a…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
À VENDRE – OPPORTUNITÉ RARE Kyriat Hayovel – Projet יובל הצעירה 2,5 pièces 64 m² 2 terrasses – 5,5 m² chacune Parking Mahsan Livraison dans 8 mois
Agence
Immobilier.co.il
