  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild

Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
20/02/2026
$1,13M
02/04/2025
$1,01M
;
6
Laisser une demande
ID: 25584
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – Appartement 2 pièces , Tel Aviv Quartier : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Surface : 46 m² Étage : 5 sur 5 avec ascenseur Prix : 3,600,000 ₪ Découvrez cet appartement 2 pièces situé au cœur vibrant de Tel Aviv, à l’angle de Nahalat Binyamin et Gruzenberg. Installé dans un immeuble classé et entièrement reconstruit en 2021, le bien se trouve dans les étages ajoutés lors de la rénovation — il est donc neuf, moderne et lumineux. Points forts : Emplacement ultra central, à deux pas du marché Carmel et de Rothschild Quartier recherché, vivant, à proximité de cafés, boutiques, plages et transports Appartement déjà loué de manière continue depuis 3 ans – idéal pour investissement locatif Parfait pour couple, pied-à-terre ou investisseur Contactez nous pour une vidéo, une visite, ou plus de renseignements.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique
Ascalon, Israël
depuis
$780,615
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,70M
A vendre – Fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de Tel Aviv ! 5 pièces 4 chambres (dont une chambre sécurisée) 2 salles de bains 3 toilettes Toit-terrasse privé avec possibilité d’installer un jacuzzi 130 m² intérieur + 20 m² de terrasse + 70 m² de rooftop Pas de parking P…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
A vendre dans Baka - un grand appartement de 4 pièces. TAMA 38,avance. Deviendra 5 pièces + un balcon soucca + parking, lumineux central à rénover, proche des cafés, écoles, bus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Appartement à vendre à Baka, quartier Bostan, Appartement de 4 pièces dans un immeuble de charme de la rue Bamberger Spacieux 114m2, balcon Soucca, ascenseur Shabbat, 2 parkings, débarras, mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller