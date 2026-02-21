Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Appartement 2 pièces , Tel Aviv
Quartier : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv
Surface : 46 m²
Étage : 5 sur 5 avec ascenseur
Prix : 3,600,000 ₪
Découvrez cet appartement 2 pièces situé au cœur vibrant de Tel Aviv, à l’angle de Nahalat Binyamin et Gruzenberg. Installé dans un immeuble classé et entièrement reconstruit en 2021, le bien se trouve dans les étages ajoutés lors de la rénovation — il est donc neuf, moderne et lumineux.
Points forts :
Emplacement ultra central, à deux pas du marché Carmel et de Rothschild
Quartier recherché, vivant, à proximité de cafés, boutiques, plages et transports
Appartement déjà loué de manière continue depuis 3 ans – idéal pour investissement locatif
Parfait pour couple, pied-à-terre ou investisseur
Contactez nous pour une vidéo, une visite, ou plus de renseignements.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour