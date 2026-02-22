  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee

Tel-Aviv, Israël
$1,66M
ID: 33482
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager

Complexes similaires
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$376,200
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Bon emplacement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Autres complexes
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$924,825
Aujourd hui un appartement de 3.5 pieces situe au 1er etage . Dans 4 a 5 ans l immeuble sera detruit et reconstruit vous benficierez de 30 m2 supplementaires .d un etage plus eleve d une terrasse de 12 m2 d un parking et d une cave. une vraie opportunite de plus value
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Situé rue Mendeli, l’une des adresses les plus prisées de Tel-Aviv, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques pas de la plage, des hôtels de prestige, des cafés et de l’animation du centre-ville, tout en offrant un cadre résidentiel calme. Il s’agit d’un appartement…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
À vendre à Arnona Appartement 3 pièces | Rue HaShofet Haïm Cohen Env. 80 m², 8ᵉ étage, balcon 6 m², lumineux, vue dégagée. Parking et cave. Quartier calme et recherché
Immobilier.co.il
