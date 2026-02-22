  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l'adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595

Netanya, Israël
depuis
$749,265
;
9
ID: 33519
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

À seulement quelques pas du Kikar Haatzmaout et des plages de Netanya, dans un immeuble récemment rénové, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces situé au 3e étage sur 8 avec ascenseur. Grand séjour lumineux avec cuisine ouverte moderne, trois expositions (sud, nord, ouest) assurant une lumière naturelle toute la journée, vue dégagée, climatisation, parking privé et abri au rez-de-chaussée de l’immeuble. Appartement vendu meublé et disponible immédiatement. Idéal résidence principale, pied-à-terre en bord de mer ou investissement en location courte durée.

Netanya, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Bat Yam, Israël
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
Quartier résidentiel Dans rue calme
Ascalon, Israël
depuis
$517,275
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$768,075
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Nouveauté en vente exclusive ! Au 30 rue Sheinkin (angle de la rue Yohanan HaSandler) Bien d'exception Lumineux appartement 2 pièces rénové avec une disposition optimale ! 64 m² habitables + 4 m² de terrasse ensoleillée 2e étage Dans un immeuble de standing avec ascenseur ! L'appartement co…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC VUE MER – À DEUX PAS DE LA PLAGE GORDON Superficie : 94 m² construits + 10 m² de terrasse Étage : 1 sur 7 Pièces : 4 3 chambres 2 salles de bain Parking : 2 Découvrez le parfait équilibre entre confort, style et emplacement privilégié dans ce superbe appartement d…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Dans la nouvelle tour du fameux projet Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan limitrophe kiriat yovel . Tres beau 5 pièces de 122 m2 avec terrasse de 10 m2 en partie soucah ., belles prestations intérieur vue merveilleuse sur la foret de Jerusalem . 4 chambres a coucher , 2 salles…
Agence
Immobilier.co.il
Realting.com
