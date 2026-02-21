  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  Quartier résidentiel Bonne affaire

Quartier résidentiel Bonne affaire

Ascalon, Israël
depuis
$266,475
;
6
ID: 33876
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À vendre – Appartement 3 pièces rue Hertzel, Ashkelon 6ème étage avec ascenseur Entrée immédiate ????️ Appartement agréable et spacieux, situé dans un emplacement central proche des transports, commerces et écoles ????️ Excellente opportunité pour habitation ou investissement ???? Pour plus d’informations, contactez-nous.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

