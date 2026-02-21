  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Penthouse de rêve à l'architecture haut

ID: 33832
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Penthouse de rêve à l'architecture haut de gamme, avec vue spectaculaire et luxueuse cuisine ouverte. Superficie de l'appartement : 158 m² Terrasse de la Soucca : 46 m²

