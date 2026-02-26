  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent

Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent

Ascalon, Israël
depuis
$498,465
;
4
Laisser une demande
ID: 33943
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

3 pieces bon Investissement

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Netanya, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Ascalon, Israël
depuis
$540,788
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$937,365
Vous regardez
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
À vendre en exclusivité Dans le nouveau quartier Nord Dans la prestigieuse tour Nehardea Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante Face à la rue Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun 127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée L'appartement est triplement climatisé. Très lumineux …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Afficher tout Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
MOSHAVA GUERMANIT - dans les jardins de Katmon. Appartement en rez de jardin avec un immense jardin d'environ 370 m² calme et verdoyant + une terrasse fermée de 30 m². Ascenseur. Balcon Soucca. Parking. cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$266,475
À vendre – Appartement 3 pièces rue Hertzel, Ashkelon 6ème étage avec ascenseur Entrée immédiate ????️ Appartement agréable et spacieux, situé dans un emplacement central proche des transports, commerces et écoles ????️ Excellente opportunité pour habitation ou investissement ???? Pour pl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller