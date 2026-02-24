  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Super affaire ! un appartement de 4 pièces spacieux avec terrasse, ascenseur et parking à l'entrée du quartier prisé haotsar de hadera !

Quartier résidentiel Super affaire ! un appartement de 4 pièces spacieux avec terrasse, ascenseur et parking à l'entrée du quartier prisé haotsar de hadera !

Hadera, Israël
depuis
$529,815
;
5
Laisser une demande
ID: 33910
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous propose un appartement plein de good vibes, au centre-ville de Hadera, rue Harav Ovadia Yossef, un appartement lumineux à un prix exceptionnel ! Caractéristiques : ⭐ Appartement 4 pièces d’environ 100 m², ⭐ Grand salon avec un espace dédié de salle à manger, ⭐ Terrasse ensoleillée, ⭐ Suite parentale avec sa salle de bains, ⭐ Deux salles d'eau, deux toilettes, ⭐ Portes neuves, climatisation, ⭐ Au 5ème étage, ascenseur, ⭐ Parking, ⭐ Pièce sécurisée commune au pied de l'immeuble, ⭐ Faibles charges ! Immeuble bien entretenu au bord du centre-ville, à proximité des commodités, des centre commerciaux, des écoles, des communautés, des transports… Une prime location ! Achat possible à distance. Contactez-nous : Ra'hel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stop affaire en bord de mer à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$391,875
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,405
Vous regardez
Quartier résidentiel Super affaire ! un appartement de 4 pièces spacieux avec terrasse, ascenseur et parking à l'entrée du quartier prisé haotsar de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$529,815
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Afficher tout Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
affaire exceptionnelle a saisir!! dans le nouveau quartier de agamim. dans un petit immeuble de 5 etages, rdj 4 pieces de 100 m2 habitable + 50m2 de jardin. cuisine americaine, electricite ia, Master bedroom avec salle d'eau et dressing, air conditionne centralise, parking. entree immediate.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Afficher tout Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Tres rare . Centre ville Raanana. Rue a sens unique proche de toutes les commodites. Vaste et spacieux. Tres grand salon. Grandes chambres. mamad. Parking . Terrasse de 13 m2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
Situé sur la très prisée rue Bograshov, à seulement 2 minutes à pied de la mer, cet appartement représente une opportunité exceptionnelle au coeur de Tel Aviv. Détails du bien Superficie : 68 m² bien agencés Etage : 1er sur 4 (sans ascenseur) Orientation : Est – appartement lumineux toute l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller