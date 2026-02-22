  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan

Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan

Ascalon, Israël
depuis
$454,575
;
6
Laisser une demande
ID: 33748
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un Rez de jardin de 3 pieces avec beau jardin

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$4,67M
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ashdod, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Sde dov - résidences de luxe en front de mer à tel aviv - une opportunité unique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$768,075
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$321,338
Vous regardez
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Ascalon, Israël
depuis
$454,575
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Quartier city un duplex 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier city un duplex 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier city un duplex 4 pièces
Quartier résidentiel Quartier city un duplex 4 pièces
Ascalon, Israël
depuis
$523,545
Quartier city un duplex 4 pièces
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,70M
Rishon Letsion, face mer, (hof rishon letsion) Proximité mer et tayelet au pied de l’immeuble, commerces et café ainsi que transports en commun Rehov Shayetet Bel Immeuble résidentiel très récent (9 ans), Au 20e étage (sur 21), superbe penthouse de 5 pièces sur un niveau , avec vue panorami…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Afficher tout Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$517,275
dans le nouveau quartier de Ir Ayayin, immeuble neuf appartememnt 3 pieces de 80m2 + 10 m2 de terrasse. parking sous sol, air conditionne centralise, mamad, 3 ascenceurs dont 1 de shabat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller