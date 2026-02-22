Quartier résidentiel Bien agencé

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
???????? À vendre – Maisonnette rénovée à Neve Dkalim, Ashkelon
Charmante maison de plain-pied 3 pièces, agrandie en 4 pièces, entièrement refaite à neuf ????
✅ Terrain de 220 m²
✅ Quartier stratégique : à la sortie de la ville et proche du nouveau quartier Ir Ayin
✅ Environnement calme et familial
✅ Idéal pour une famille ou un investissement
Une opportunité rare à Ashkelon, à saisir rapidement !
???? Pour plus d’infos ou une visite, contactez-nous dès maintenant.
Localisation sur la carte
Ascalon, Israël
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour