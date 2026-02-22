  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
;
12
ID: 33778
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À Louer – Penthouse au cœur de Neve Tzedek Disponible dès début janvier, ce penthouse exceptionnel offre de rares espaces extérieurs, des finitions haut de gamme et un emplacement imbattable dans l’un des quartiers les plus prestigieux de Tel Aviv. Détails du bien : 100 m² intérieur avec 55 m² de terrasse + 50 m² de rooftop privé 4ᵉ étage avec ascenseur Très grande suite parentale 2 chambres au total (dont une Mamad) 2 salles de bain + 3 toilettes Vue mer Matériaux et finitions haut de gamme Loyer : 25,000 ₪ par mois Pour plus de détails ou pour organiser une visite privée, veuillez contacter Premium Real Estate.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
