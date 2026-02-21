  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center

Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center

Tel-Aviv, Israël
$2,16M
ID: 25682
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement Neuf 4 Pièces avec Terrasse – Proche du Dizengoff Center Appartement récemment construit dans un emplacement privilégié, à quelques minutes à pied de la plage et du centre animé de Tel Aviv. • 4 pièces, 92 m² • Spacieuse terrasse ensoleillée de 15 m² • Salon avec cuisine ouverte • Suite parentale avec salle de bain privée • Chambre sécurisée (Mamad) et une autre chambre • Salle de bain supplémentaire et toilettes invités • 3e étage sur 6 avec ascenseur • Parking privé Idéal pour vivre ou investir ! Prix : 6,900,000 ₪ Prix au m² : 63,302 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
