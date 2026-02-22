  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Quartier résidentiel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Ashdod, Israël
depuis
$1,47M
;
6
ID: 33665
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Sublime appartement dans un immeuble neuf, 5 pièces transformé en 4, a "Youd Alef" rue Kineret. Vue mer imprenable , ensoleillé, prestations de haut standing. Pas sérieux s'abstenir

Ashdod, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
